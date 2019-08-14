Piknikçilere yangın uyarısı

Kütahya'nın Emet İlçe Orman Müdürlüğü ekipler, Yeniceköy Tahtalı İsmail Altınay Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlarla bayramlaşarak yangın uyarısında bulundu.



Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan ve Yangın Müdahale ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.



Muhtar Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklığının her geçen gün arttığı bu günlerde piknikte yakılan ateşin söndürülmemesi, alana gelişi güzel cam bardak veya buna benzer gereçlerin bırakılmasının arazi yangınlarının meydana gelmesinde etkili olduğunu vatandaşlarımıza anlattık" dedi.



Özellikle bayram ve tatil günlerinde gerçekleştirilen piknik sonrasında ailelerin piknik alanlarında yaktıkları ateşi üzerine su dökerek söndürmeleri gerektiğini belirten Yangın Müdahale ekipleri, yaptıkları açıklamalarda, "Piknik alanlarında bırakılan camlar arazi yangınlarının çıkmasına neden oluyor.Arazi yangınlarıyla sadece maddi yönde bir kayıp yaşamıyoruz. Binlerce canlının da çıkan yangınlarda yok olduğunu görüyoruz. Piknik alanlarında vatandaşlarımız daha dikkatli olmalıdır" dediler.



Daha sonra Yeniceköy Muhtarı ve Yangın Müdahale ekipleri, piknik yapan vatandaşların bayramını kutlayarak çikolata ikram etti.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA