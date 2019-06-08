08.06.2019 18:08
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PİKNİKTE ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞEN KİŞİ HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

PİKNİKTE ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞEN KİŞİ HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

BİNGÖL'de, piknik yaparken üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralanan Serkan Kurucu (33), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL'de, piknik yaparken üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralanan Serkan Kurucu (33), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Olay, öğle saatlerindeBilaloğlu köyünde meydana geldi. Piknik yapan Serkan Kurucu, üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kurucu'ya yaptıkları müdahalenin ardından askeri yetkililerden helikopter talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere alınan Kurucu, Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü
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Üzerine Kaya parçası düşen gencin helikopterle alınması
Genel ve Detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL - Kamera: BiNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 388 MB


 


Kaynak: DHA
Serkan, Bingöl, Güncel