Piknikte üzerine kaynar su dolu semaver devrilen çocuk tedaviye alındı

Erzurum'da, ailesiyle piknik yaparken üzerine kaynar su dolu semaver devrilen 4 yaşındaki Menesa Çetinkaya yaralandı.

26.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:09
Erzurum'da, ailesiyle piknik yaparken üzerine kaynar su dolu semaver devrilen 4 yaşındaki Menesa Çetinkaya yaralandı.
Hınıs ilçesinin Halilçavuş Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde piknik yapan Mithat Çetinkaya ve ailesi, çay yapmak için semaver yaktı.
Bahçede oyun oynayan Çetinkaya'nın 4 yaşındaki kızı Menesa Çetinkaya da fark etmediği semavere çarpınca semaver üzerine devrildi.
Sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanan Çetinkaya, olay yerine çağrılan ambulansla Hınıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çetinkaya, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.
Sırtında 3. derecede yanıklar oluşan ve yaşadığı olayın etkisinden kurtulamayan Menesa'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Baba Mithat Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün önce ailecek evin bahçesinde piknik yaparken semaver çayı hazırladıklarını söyledi.
Kızı Menesa'nın bahçede oynarken yandığını anlatan Çetinkaya,"Yaz mevsimi olduğunda bahçede oturuyoruz. Çocuk farketmeden semavere çarptı, semaverdeki kaynar su üzerinde dökülünce sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yandı." dedi.
Çetinkaya, Erzurum Şehir Hastanesinin imkanlarının çok güzel olduğunu belirterek, Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgili ve alakalarından dolayı teşekkür etti.
Özelikle dışarıda piknik yapanlara uyarılarda bulunan Çetinkaya,"Havalar ısındığından insanlar dışarıda yiyip içiyor. Piknik yapan aileler dikkatli olsun semaver ve mangal gibi yanıcı şeylerden çocuklarını uzak tutsunlar. Bu olay çocuğumun kabusu oldu. Kızım geceleri ağlayarak uyanıyor." diye konuştu. Piknikte üzerine kaynar su dolu semaver devrilen çocuk tedaviye alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Çetinkaya, Erzurum, Güncel, Haber

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