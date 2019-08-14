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Piknikten dönen kamyonet şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 16 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde piknikten dönen ailenin içerisinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:28 Piknikten dönen kamyonet şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 16 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde piknikten dönen ailenin içerisinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Özpınar (Elbes) Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknikten dönenlerin içerisinde bulunduğu F.A. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine ile Van'a sevk edildiler. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

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Kaynak: İHA

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