Haberler » Güncel » Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi - Haber

Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne ait kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen hava olayını görüntüledi.

19.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:07Pilot 'Elmo Ateşi'ni kokpitten görüntüledi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne ait kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen hava olayını görüntüledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne Kermit adlı hava verilerini toplamak için tropikal siklonlara uçan kasırga avcısı uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen aydınlık plazmanın, atmosferdeki güçlü bir elektrik alanındaki keskin veya sivri bir cisimden korona boşalmasıyla yaratıldığı bir hava durumu olayını görüntüledi.

Uçağın kokpitinden kaydedilen görüntülerde, elektrik dalgalarının aniden parlayarak söndüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Aziz Elmo Ateşi'nin görüntüsü

-Uçağın kokpitinden görüntüler

-Elektrik dalgalarının parlama anı



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 14:42:33