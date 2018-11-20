Pilot Hamdi Yılmaz'ın Meslektaşları Yasta

20 Kasım 2018 Salı 14:05



20 Kasım 2018 Salı 14:05

Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz'ın 5 yıl görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (UZAYTEM) meslektaşları, yaşanan elim kazadan ve Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.Aydın Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisi'nde 8 ay önce göreve başlayan Yılmaz'ın önceki görev yeri OMÜ UZAYTEM'de yas var.UZAYTEM Baş Uçuş Öğretmeni Aydın Alev Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot Hamdi Yılmaz'ın UZAYTEM'in kuruluşunda yer alan deneyimli bir pilot olduğunu söyledi.Yılmaz'ın yaşamını yitirmesinden büyük üzündü duyduklarını vurgulayan Gökmen, "Hepimizin, camiamızın başı sağ olsun, Hamdi hocamız UZAYTEM'in kuruluşundan beri yer alan, çok emeği geçen bir hocamızdı, 5 yıl burada görev yaptı. Çok üzgünüz." dedi.Kendilerine gelen bilgilere göre kazanın meteorolojik şartlardan kaynaklandığı yönünde olduğuna işaret eden Gökmen, şunları dile getirdi:"Hamdi hocamız bilgisi yüksek, tecrübeli, deneyimli bir hocaydı. Ama doğanın gücüyle bazen baş etmek gerçekten zor. Şuna eminiz ki Hamdi hoca şartları biliyordu. Büyük bir ihtimalle kurtarmaya çalıştı. Fakat doğanın gücüne bazen çok bilgili de olsanız karşı gelemiyorsunuz. Acımız büyük."UZAYTEM Uçuş Öğretmeni Zekeriya Atakul da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Hamdi hoca benim ilk hocalarımdan biriydi. Ondan çok şey öğrendim. Çok tecrübeli, bilgili biriydi. Havacılığa görül vermiş birisiydi ama takdiriilahi, acımız büyük." diye konuştu.Uçuş öğretmeni Cafer Akyürek de sözün bittiği yerde olduklarını, büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.