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Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı

Sizden önce inen kuvvetli kuyruk rüzgarı rapor ettiGökhan ARTAN-İSTANBUL(DHA)Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı.

05.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:05
Sizden önce inen kuvvetli kuyruk rüzgarı rapor etti
Gökhan ARTAN-İSTANBUL(DHA)
Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, 'sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti anonsu dikkat çekti. Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, '10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var anonsu yaptı.
O DİYALOGLAR ŞÖYLE;
Kule Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım
Kule pistten çıkan uçağın pilotuna 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti
Kule Sizden önceki trafik pas geçti
Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı

Pilot, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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