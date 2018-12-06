Pilot Koltuk'tan Örnek Bağış

Kitapları alan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.

Ticari araç koltuklarında uzmanlaşmış dünya çapında bir koltuk üreticisi olan Pilot Taşıt Koltukları AŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yaratıyor. Şirket, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. 'Bir Kitap da Bizden Olsun' sloganıyla kurum içerisinde kitap toplama kampanyası başlatan Pilot Taşıt Koltukları, bir ay içinde toplanan 302 kitabı, Yıldırım'da bulunan Gülhanım Karasu İlkokulu kütüphanesine bağışladı.

Toplanan kitaplar, Pilot Taşıt Koltukları AŞ. Kalite Sistem Sorumlusu Bihter Ataç, Kalite Müdürü Okan Kazak ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Merve Çelik tarafından Okul Müdürü İshak Söğüt'e teslim edildi.

Kitapları öğrencilerle birlikte teslim alan Okul Müdürü İshak Söğüt, bu örnek kampanya dolayısıyla Pilot Taşıt Koltukları yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederek, "Çocuklarımızı bu yaşta kitap okumaya alıştırmamız lazım. Bu yaşta kazanılan alışkanlık ileriki yaşlarda da devam eder. Bizim okul olarak böyle bağışlara ihtiyacımız var. Sizin gibi duyarlı firmaların artması lazım. Sizlere bu örnek bağışınız için çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz" dedi.

Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini dile getiren Bihter Ataç da, böyle bir kampanyayı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ataç, projelerinin devam edeceğini de kaydetti.

Öte yandan, okulda 2-C sınıfı öğrencileri arasında toplanan en çok kitap okuma yarışmasında dereceye giren çocukların ödülleri de Pilot Koltuk yöneticileri tarafından takdim edildi.