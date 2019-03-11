Pilot Melike Kuvvet, Mezarı Başında Anıldı

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İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet, Konya'daki kabri başında anıldı.Kuvvet'in, merkez Karatay ilçesi Üçler Mezarlığı'ndaki kabri, ölümünün 1. yılı dolayısıyla yakınları ve sevenleri tarafından ziyaret edildi.Pilotun ablası İlknur Kuvvet Çelik ile Özyeğin Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencileri tarafından, kabre çiçek bırakıldı.Ardından Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Bu sırada abla Çelik ile pilot öğrenciler gözyaşı döktü.İlknur Kuvvet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşiyle her zaman gurur duyduklarını söyledi.Kardeşinin herkese örnek olduğunu ifade eden Çelik, "Arkasından bazı şeyler söylenmemesi gerekirdi. Benim içim çok rahat. Tek kardeşimdi. Toprağa verildi." diye konuştu.Özyeğin Üniversitesinde okuyan, Kuvvet'in öğrencilerinden Taha Kezar de acılarının dinmediğini belirtti.Kuvvet'in kelimelere sığdırılamayacak kadar iyi bir insan olduğunu dile getiren Kezar, "Mekanı cennettir. Cennetin en güzel yerleri onun olsun. Okulda hepimizi dipten aldı, en yükseklere çıkardı. Onun öğrencisi olduğum için gurur duyuyorum." dedi.İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, geçen yıl Başaran Holding'e ait özel uçağın düşmesi sonucu, aralarında kaptan pilot Melike Kuvvet'in de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, Kuvvet'in naaşı, memleketi Konya'da toprağa verilmişti.