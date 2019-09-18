Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu

THY, üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanında yaş sınırını 35'den 30'a indirerek bazı üniversite mezunlarının tepkisini çekmişti. 30 yaşını aşmış fakat pilot olmak isteyen sosyal medya kullanıcıları konuyu Twitter'da #duybiziTHY hashtagiyle öne çıkardı.

YAŞ SINIRININ TEKRAR 35 OLMASINI İSTEDİLER

THY tarafından geçtiğimiz yıllarda yayınlanan pilot yetiştirme ilanında başvuru için 35 olan yaş sınırı, yeni ilanda 30 olarak güncellenmişti. Bu güncellemeyle 30 yaşını aşan üniversite mezunları pilot olamıyordu. En az önlisans mezunları, şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil olurken pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan yaş sınırının tekrar 35'e çıkarılmasını talep etmişti. Fakat talep karşılık bulmamıştı. Bunun üzerine 30 yaşını aşmış THY pilotu olmak isteyen sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek konuyu Twitter'da TT yaptı.

İşte konuyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı yorumlar: