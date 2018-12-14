Pilot Üniversite Projeleri Ortak Akılla Yürütülüyor

14 Aralık 2018 Cuma 14:55



14 Aralık 2018 Cuma 14:55

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "jeotermal" ve "tarım" alanlarında pilot üniversite ilan edilmelerinin ardından hazırladıkları 7 ayrı projeyi, ortak akılla uygulamaya başladıklarını belirtti.Karakaya, Yükseköğretim Kurulu'nun Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Ankara'da düzenlediği toplantıda projelerle ilgili sunum yaptığını dile getirdi.AEÜ'nün pilot üniversite kapsamında jeotermal ve tarım alanlarında "Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi", "Termal Seralarda Kümelenme", "Kaba Yem Üretimi", "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi" ve "Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı" projelerini hazırladığını belirten Karakaya, bölgede sektör temsilcileri ve resmi kurumlarla iş birliği yaptıklarını ifade etti.Ortak akılla çalışmalar yaparak projeleri sürdürdüklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 41 üniversite arasından ilk beş pilot üniversiteden bir olarak ilan edilmesinin ardından büyük bir özveri ile projeler için çalışmaya başladık. Toplantılar yaparak ortak akıl çalışmaları yürüttük. Projelerle neler yapabiliriz ve bunu nasıl faydaya dönüştürebiliriz sorularına cevap aradık. Kamu ve özel sektör ile sıkı bir iletişim ağı kurarak projelerimizi anlattık ve bu projelerimiz yatırımcılarda bir karşılık buldu. Biz artık iline ve bölgesine katkı sunabilen bir üniversiteyiz. Üniversite olarak bilgiyi üretip halkın faydasına sunmayı ve üniversitemizin bulunduğu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."