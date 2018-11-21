Pilot ve Öğrencisinin Cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda

AYDIN'ın Karacasu
ilçesi kırsalında düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri İzmir
Adli Tıp Kurumuna getirildi. Aydın Çıldır
Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice
Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna
172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Aydın,Karacasu,Adli Tıp,İzmir
21 Kasım 2018 Çarşamba 07:40