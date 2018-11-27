Pilotu Uyuyakalan Uçak, Havaalanını Geçince Kasabaya İnmek Zorunda Kaldı

Avustralya'da bir uçak Tazmanya'ya bağlı Devonport'tan havalandı.Rotası Komşu King Adası olan uçak, pilotun uyuması nedeniyle ineceği havaalanını yaklaşık 50 kilometre geçti.

46 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KASABAYA İNİŞ YAPTI

Uçuş kayıtları, içerisinde dokuz yolcu ve iki pilot bulunan uçağın adaya geçtikten sonra geri döndüğünü ve 46 kilometre uzaklıktaki Currie kasabasına inmek zorunda kaldığını gösteriyor.

YETKİLİLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uçakta yaşananların aydınlatılması için Avustralyalı yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.