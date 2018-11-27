27 Kasım 2018, 09:08
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Pilotu Uyuyakalan Uçak, Havaalanını Geçince Kasabaya İnmek Zorunda Kaldı

Avustralya'dan havalanan Piper PA-31 tipi uçak, pilotun uyuya kalması nedeniyle havalimanını geçince kasabaya inmek zorunda kaldı.

Avustralya'da bir uçak Tazmanya'ya bağlı Devonport'tan havalandı.Rotası Komşu King Adası olan uçak, pilotun uyuması nedeniyle ineceği havaalanını yaklaşık 50 kilometre geçti.

46 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KASABAYA İNİŞ YAPTI

Uçuş kayıtları, içerisinde dokuz yolcu ve iki pilot bulunan uçağın adaya geçtikten sonra geri döndüğünü ve 46 kilometre uzaklıktaki Currie kasabasına inmek zorunda kaldığını gösteriyor.

YETKİLİLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uçakta yaşananların aydınlatılması için Avustralyalı yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Avustralya
27 Kasım 2018 Salı 09:08



YORUMLAR (8)
ANIRMAK İSTEYEN HOROZ: bENDE 3 BİRA İÇİNCE PİLOT OLUYORUM. FARKINDA OLMADAN UYUMUŞUM BİR BAKMIŞIM SABAH OLMUŞ.
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UÇAĞI KAÇIRAN YOLCU: Pilot ya uykusuzdur,,yada sarhoş.
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ERENDERDİÇOK: Uykulu araç kullanmayın dedikleri bu olsa gerek yine facia olabilirdi her ihtimal düşünülebilir.
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.......: bence imkansiz bir sey iki plot birden nasil uyuya kalmis
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?: pilot gece mesaisi yapmış uykusuz kalmış yazık
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