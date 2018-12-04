Pılpg: "Myanmar, Rohingya Müslümanlarına Soykırım Yapıyor"

Amerika
merkezli Uluslararası Kamu Hukuku ve Politika Grubu, Myanmar
'da yaptığı araştırmalar sonucu bölgede yaşayan Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıldığına dair bulguların olduğu raporu yayınladı. ABD
Merkezli İnsan Hakları Kuruluşu PILPG, geçtiğimiz yıl Myanmar
'da Arakanlı Müslümanlara karşı gerçekleştirilen askeri baskı üzerine araştırma yaptı. PILPG, düzenlediği raporda, soykırım yapıldığına dair ciddi kanıtlara ulaştığını bildirdi. Uluslararası kuruluşlara söz konusu vahşete karşı soruşturma yapma çağrısında bulunan grup, mağdurlar için adalet sağlanması gerektiğini söyledi.
PILPG, Myanmar
'ın Arakan eyaletinde gerçekleştirilen baskılardan dolayı Bangladeş
'e kaçan binden fazla Müslüman ile yapılan görüşmeler sonucunda, Myanmar ordusunun insanlık ve savaş suçu işlediğine dair bulgulara ulaştı. PILPG'in yaptığı incelemede yer alan Paul Williams
, Washington
'da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin, "Yapmış olduğumuz yoğun yasal incelemeler sonucunda Myanmar'da soykırım yapıldığı açıktır. Tüm bunlar, Rohingya Müslümanlarının savaş suçu kurbanı olduğuna ve Myanmar'ın insanlık ve savaş suçu işlediğine dair yasal dayanak oluşturmaktadır" açıklamalarında bulundu.
PILPG'in, sunduğu rapora göre Myanmar'da 13 binden fazla örnekle ağır insan hakları suçu işlendi. Uluslararası Hukuk Grubu, 700 binden fazla Rohingya Müslümanının Myanmar'daki askeri baskıdan kaçtığını ve binlercesinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İnsan Hakları Grubu, bin 24 Arakanlı Müslüman ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Müslümanların yüzde 20'sinin Myanmar tarafından yapılan saldırılar sonucunda fiziksel olarak yaralandıklarını söyledi. Arakanlı Müslümanların yüzde 70'i evlerinin veya köylerinin yıkılmasını izlediklerini söylerken yüzde 80'i ise aile üyelerinin, arkadaşlarının ve tanıdıklarının öldürülmesine şahit olduklarını ifade etti. Raporda Arakanlılara karşı yapılan zulmün, çok iyi planlanmış ve sistematik olduğu söylenerek, Müslümanların savunmasız bırakılarak Myanmar'dan ayrılmaya zorlandığı bildirildi.
Myanmar yönetimi ise soykırım yapıldığını reddederek, askeri faaliyetlerin terörizme karşı gerçekleştirildiğini ve Arakan Rohingya Dayanışma Ordusu'nun (ARSA), polis merkezlerine ve sınır karakollarına saldırdığını iddia etti.
Arakanlı Müslümanlar, Endonezya'da
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, savunmasız Myanmar azınlığının son grubu Arakanlı 20 Müslümanı taşıyan bir tekne bugün dünyanın en büyük Müslüman çoğunluğuna sahip ülkesi olan Endonezya'ya ulaştı. Yerel yöneticiler grubun, eski bir tekne ile Endonezya'nın doğusunda bulunan Açe
eyaletine vardığını bildirdi. Çoğunluğu erkeklerden oluşan Müslüman grubun yaşlarının 14 ile 28 arasında değiştiği söylenirken bir tanesinin de 50 yaşında olduğu ifade edildi. Müslümanların asıl hedefinin ise Malezya
'ya gitmek olduğu söylendi.
Myanmar ve Bangladeş
yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Malezya
'ya gitmek isteyen Müslüman mültecilerin teknelerini durdurmuştu. - ARAKAN
04 Aralık 2018 Salı 14:49