Pınar Altuğ, 25 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Nostalji Yaptı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 25 yıl öncesine ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞSİNİZ"

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yayınladığı karenin altına, "Bugün bu fotoğraf tam 25 senelik! Türkiye Güzellik Yarışması..." notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Takipçileri, Altuğ'un fotoğrafına "Hiç değişmemişsiniz" yorumunda bulundu.

SEÇİM POZU OLAY OLMUŞTU

Tüm Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sandık başına gitmişti. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullanmıştı. Vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü isimler oy kullandıktan sonra sandık başında poz vermeyi ihmal etmemişti. Oyuncu Pınar Altuğ da oy kullandıktan sonra sandık başında seçim pozunu vermişti. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Altuğ, oy kullanmaya giderken giydiği tayttan dolayı takipçilerinin tepkisiyle karşılaşmıştı.