Pınar Altuğ Boynuna Taktığı Zincirlerle Büyük İlgi Gördü">

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cocuklar-duymasin/' title='Çocuklar Duymasın'>Çocuklar Duymasın</a> dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenen <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/pinar-altug/' title='Pınar Altuğ'>Pınar Altuğ</a>'un boynundaki altın zincirler büyük dikkat çekti.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/09/pinar-altug-boynuna-taktigi-zincirlerle-buyuk-11521249_393_m.jpg' title= '<a class='keyword' href='/pinar-altug/' title='Pınar Altuğ'>Pınar Altuğ</a> Boynuna Taktığı Zincirlerle Büyük İlgi Gördü'></figure></div><p><strong>AŞİRET GELİNLERİNE BENZETİLDİ</strong></p><p>Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 45. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/pantene-altin-kelebek-odulleri/' title='Pantene Altın Kelebek Ödülleri'>Pantene Altın Kelebek Ödülleri</a> töreninde Enİyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusuödülünü aldı. Altuğ, boynundaki altın zincirler büyük ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı Pınar Altuğ'un boynundaki altın zincirleri aşiret gelinlerine benzetildi.</p>