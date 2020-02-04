Pınar Altuğ, hediye paylaşımlarına etiketlenmesine sert çıktı: Taciz etmektir bu

Yıllardır rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaşadığı tacize sitem etti. Instagram hesabından sürekli hediye paylaşımlarına etiketlenmesine tepki gösteren Altuğ, "Taciz etmektir" bu deyip isyan etti.

"HEPİNİZİ BLOCKLUYORUM YETTİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan Pınar Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara kızan başarılı oyuncu kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlık için "Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu" dedi.

İP ÜSTÜNDE YOGA YAPTI

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yapmaya başladı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı.