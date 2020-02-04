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Pınar Altuğ, hediye paylaşımlarına etiketlenmesine sert çıktı: Taciz etmektir bu

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sosyal medya üzerinden yaşadığı taciz olayına adeta isyan etti. Sürekli hediye paylaşımlarına etiketlenmesine sitem eden Altuğ "Yetti yahu" dedi.

04.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:43

Yıllardır rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaşadığı tacize sitem etti. Instagram hesabından sürekli hediye paylaşımlarına etiketlenmesine tepki gösteren Altuğ, "Taciz etmektir" bu deyip isyan etti.

"HEPİNİZİ BLOCKLUYORUM YETTİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan Pınar Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara kızan başarılı oyuncu kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlık için "Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu" dedi.

İP ÜSTÜNDE YOGA YAPTI

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yapmaya başladı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Pınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdiPınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdi

Pınar Altuğ, hediye paylaşımlarına etiketlenmesine sert çıktı: Taciz etmektir bu

Pınar Altuğ, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
DELİYÜREK:Kendini Reklam yapıyor işte Kırışmış buruşmuş şey!
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KEMALETTIN:haahahaha
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SAKARYALI HATUN:Herkes ünlü olabilir,ama;herkes sanatçı olamaz!
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RT:YA BİŞEYE DE KARIŞMA SAKARYANIN DELİSİ
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CHİGOLATA:bi sen kalmıştın ahlak dersi vermeyen
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ASDAS:bende yaşıyorum ünlü değilim ama gereksiz çekilişlere etiketleniyorum, bunun ahlak dersiyle alakası yok, rahatsız edici bir durum
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KAZIM SEÇKİN:aynen havuz başındaki sarışın erkekle tavla atarken iyiydi bu ünlülerin hepsi böyle
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