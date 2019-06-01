01.06.2019 16:55
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Pınar Altuğ'dan hemcinslerine ter uyarısı: Kokarca gibi dolaşmayın

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan oyuncu Pınar Altuğ, "Hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın" açıklamasıyla tepkilerin odağı oldu.

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini istedi. Altuğ'un o paylaşımı özellikle kadınlardan büyük tepki topladı.

İSYAN ETTİ

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu uyarıyı yaptı: "Malum, havalar sıcak… En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın."

TAKİPÇİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Altuğ'a bir takipçisi, "Doğru söylemiş de sanki otobüse minibüse metroya biniyor. Pahalı semtlerin pahalı kafelerinde oturuyordur alt tarafı. Bu sözleriyle kimleri kastediyor yani ben set çalışanı falan olsam alınırım" yorumuyla tepki gösterdi.

Pınar Altuğ'dan hemcinslerine ter uyarısı: Kokarca gibi dolaşmayın
Makyaj, Pınar Altuğ, Magazin

YORUMLAR (32)
MÜFİT: Sensin kokarca, süslü buruşuklar
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BAKIMLI ADAM: İmkanınız varsa iki günde bir yıkanın.
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ADINIZI YAZIN: allah kimseyi işsiz bırakmasın ne yapacaklarını şaşırıyorlar
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AYLİN: kesinlikle hakli , türkiyede kadin erkek 75 kokuyor !!! deodorant kullanin yoksa size istiyorsaniz almanyadan gönderelim
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  • KASAP AŞKI DAYI : GURBET ELLERDE TADINI ÖZLEMIŞTİRSİNİZ BENDE ALMANYAYA SİZE KOL BÖREĞİ GÖNDEREYİM AFİYET ŞEKER BAL OLSUN YARASIN AZ YÜZÜN GÖZÜN PEMBELEŞİR
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