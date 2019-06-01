Pınar Altuğ'dan hemcinslerine ter uyarısı: Kokarca gibi dolaşmayın

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini istedi. Altuğ'un o paylaşımı özellikle kadınlardan büyük tepki topladı.

İSYAN ETTİ

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu uyarıyı yaptı: "Malum, havalar sıcak… En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın."

TAKİPÇİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Altuğ'a bir takipçisi, "Doğru söylemiş de sanki otobüse minibüse metroya biniyor. Pahalı semtlerin pahalı kafelerinde oturuyordur alt tarafı. Bu sözleriyle kimleri kastediyor yani ben set çalışanı falan olsam alınırım" yorumuyla tepki gösterdi.