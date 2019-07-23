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Pınar Altuğ, denize girdiği sırada kendisini gözetleyenleri ifşa etti!

Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte tatiline devam eden Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle ormanlık alanın içinde kendisini gözetleyenleri açığa çıkardı.

23.07.2019 20:11
Pınar Altuğ, denize girdiği sırada kendisini gözetleyenleri ifşa etti!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, dizinin final yapmasını da fırsat bilerek koca sezonun yorgunluğunu sevdikleriyle tatil yaparak atmaya çalışıyor. Her fırsatta tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşan Altuğ, yaptığı son paylaşımla kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerini ifşa etti.

"ANLIYORUM GÖREVİNİZİ YAPIYORSUNUZ"

Eşi ve kızı ile birlikte tekne sefası süren Altuğ, o esnada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Altuğ, ormanlık alanı çekip "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

Durumdan rahatsızlığını bildiren Pınar Altuğ'a, sosyal medyadan da destek geldi. Kimileri özel hayata saygının kalmadığını belirtirken, kimileri de ünlü olmanın zorluklarından birisinin de bu olduğunu söyledi. Öte yandan Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta magazin muhabirleri tarafından bu şekilde görüntülenmiş ve karnının şişliği sebebiyle hamile olduğu söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak Altuğ, yaptığı açıklamayla bu söylentileri çürütmüştü.

Pınar Altuğ, denize girdiği sırada kendisini gözetleyenleri ifşa etti!

çocuklar duymasın dizisi, Pınar Altuğ, Instagram, Magazin

YORUMLAR (6)
NEDEN PINAR NEDEENN: Ne suçumuz vardı da böyle bikini giydiiinnn
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CARY COOPER AZGIN KADIN: Azgın kadin
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HER ŞEY BİR YANA: Neden bikini giydin Pınar, needeeeenn
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MÜFİT: Kim seni napsın çirkin ördek
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ZAMANINIZI DAHA FAYDALI İŞLERE HARCAYIN: kamerayada bizede muhabirede yazık ; leş!
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KÜRŞAT: Kafamızı çevirdiğimiz yeri sana mı sorucaz. Bi dizide oynattılar seni diye milletin efendisi mi oldun sen?
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