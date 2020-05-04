Haber, Son Dakika, Haberler

Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım

Sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin aile olduğunu belirterek, "Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım" ifadelerini kullandı.

04.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:46

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı yayında, son dönemde sosyal medyada maruz kaldığı olumsuz ve hakaret içerikli yorumlar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ONLARA UZANACAK DİLİ KOPARIRIM"

Altuğ, kendisine gelen mesajlar ve verdiği cevaplara yönelik, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar. Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım

TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine sert yanıt vermişti. O mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ, "Ne desem bilemedim!" ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Altuğ: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Pınar Altuğ: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Etiketler: Yağmur Atacan, kızım dizisi, Pınar Altuğ, Magazin, Haber

İlgili Haberler

Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!
Yorumlar (36)
BERNA: Masallah çok sıcak bı aıle Allah bozmasın. Kızıda çok tatlı ??
Cevap Yaz 0 0
KUMRALİYE: safım benim
Cevap Yaz 0 0
PAŞALI: İnternet çıktı klavye delikanlıları çoğaldı :)
Cevap Yaz 0 3
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın

Magazin Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Magazin
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Magazin
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Magazin
Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü
Yeşim Salkım’dan kavgalı olduğu Gülben Ergen’e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Magazin
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Magazin
Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı
Yağmur Aşık’tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Magazin
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut’un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Magazin
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
Haberler››Magazin››Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

21:09: Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi - Haber 20:44: Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi - Magazin 19:21: Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi - Haber 18:33: "Maviyle yeşilin buluştuğu yer" en sakin günlerini yaşıyor - Magazin 18:08: Bu kez fotoğraf projesinin başında - Magazin 18:08: Russell Crowe'dan Gladyatör itirafı - Magazin 18:08: Bu kez virüs değil ip cambazı yürekleri ağza getirdi! - Magazin 15:57: Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem - Magazin 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber