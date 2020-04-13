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Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşini dudağından öptüğü bir pozu paylaşarak 12. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Oyuncu, fotoğrafının altına "Ülke bu haldeyken biraz edep" yorumunu yapan bir takipçisine de tepki gösterdi.

13.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:38

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan'la düğünlerinde öpüşürken çekilen bir fotoğrafı paylaşarak 12. evlilik yıl dönümünü kutladı. Kendisinden 9 yaş küçük eşiyle evliliğinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Altuğ, son fotoğrafına gelen yoruma da sitem etti.

EVLİLİKLERİNİN 12. SENESİNİ KUTLADI

Bir süredir ev karantinasında olan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabı üzerinden kızı Su ile birlikte mutfakta hünerlerini sergileyen Pınar Altuğ, düğünlerinde çekilen bir kareyi paylaşarak "12 sene geçti sevgilim iyi ki sana 'evet' demişim, hep evet sonsuza kadar" notunu düştü.

Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi

"EDEPSİZLİK NERESİNDE?"

Birçok tebrik mesajı alan Altuğ'a bir takipçisinden de sert bir yorum geldi. Altuğ'un tercih ettiği fotoğraf üzerinden hareket eden takipçisi şunları yazdı: "Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep..." Yorum karşısında sinirlenen Altuğ ise "Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikahın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım" diyerek tepki gösterdi.

Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki gösterdi
Etiketler: Magazin
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Yorumlar (40)
AHMET HAKAN:Edep insanda olur..
Cevap Yaz 0 0
OSMAN KARTAL:kimsenin yatak odasına girmek haddimiz ydeğil ama ibadette, kabahatta gizlidir. birin kızkandırmak mı istedi acaba. kadınlar böyle tavrı severler
Cevap Yaz 0 0
CEVAP:Edep olmayan adama edebi nasıl anlatacaksın.
Cevap Yaz 0 7
OGUZ:atacan seni tebrık ediyorum cok düşünceli eşin var ne kadar gurur duysan az
Cevap Yaz 2 1
CEVAP:Edepsizlik nerede mi? Tabi sende olmadığı için nerede bileceksin nerede olduğunu?
Cevap Yaz 1 11
ADSIZ:keşke bu yorumları bir kereden bişey olmaz diyenlerin sayfasına yazsaydınız.
1 1
ZİYAA:Edepsiz! Başka fotoğraf bulamadın mı paylaşacak?
Cevap Yaz 30 94
Anlayan anlar
6 0
SUCETTİN:Varmış , artı onsekiz , birdahakine onları paylaşacakmış
3 7
BJK:EDEP YAHU EDEP
Cevap Yaz 27 77
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