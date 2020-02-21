Haberler » Magazin » Pınar Altuğ, 'Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?' sorusuna cevap verdi - Magazin

Pınar Altuğ, "Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?" sorusuna cevap verdi

Oyuncu Pınar Altuğ, paylaştığı fotoğrafın altına "Göğüs bölgesindeki benlerini aldırmak ister misin?" diye soran takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi.

21.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:12

Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ, göğüs bölgesindeki benleri hakkında yorum yapan takipçisine cevap vermeyi ihmal etmedi.

GÖĞÜS BENLERİYLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafına "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?" diyen takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi.

OLAY OLAN TAYTI HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz sene 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden tayt giydiği için eleştirilerin hedefi olan Pınar Altuğ, 10 gün önce katıldığı film galasında "Benim için amaç 'Oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" demişti.

31 Mart31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Pınar Altuğ,

çocuklar duymasın dizisi, Pınar Altuğ, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
YAVUZ50:ihtiyarlık belirtisi, benceye benleri yok etsek başka belirtiler hızlanır.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Benim içimde bir ben var, benden içeri... :))))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DJ BORİS BREJCHA:O LEKELER YAŞLANMA BELİRTİLERİ . HEPSİ BU.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
AY YILDIZ:Kusacağım.
Yayından Kaldır
6 3
Cevap yaz
SERCAN ALMAN:artik birakin su kadini, ne yapti size? Cocuklariniz bu Hanimefendinin sayesinde Aile Dizilerini ögrendi
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
SERCAN ALMAN:tamam
Yayından Kaldır
2 0
AVNİ:SSUS YALAKA
Yayından Kaldır
3 6
AVNİ:UMRUMDAMI?
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
AVNİ:HER CVP YAZDIĞIMIDA UMURSUYOR OLAMAM DİMİ ;)
Yayından Kaldır
0 0
LEDA:Umrunda değilse eğer habere tıklayıp üstüne bir de yorum yapma o zaman. . .
Yayından Kaldır
1 0
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:07:38