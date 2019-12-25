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Pınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdi

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yaptı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ'un fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

25.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:18

Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın isimli dizideki başarılı performansıyla adından her daim söz ettiren Pınar Altuğ, bu sefer de yaptığı yogayla gündeme geldi.

İP ÜZERİNDE SINIRLARI ZORLADI

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

DENİZ AKKAYA SESSİZ KALAMADI

Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasılda yakışmış" yorumunu yaptı. İşte Pınar Altuğ'un sınırları zorlayan pozları...

Pınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdi

çocuklar duymasın dizisi, Pınar Altuğ, Magazin


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