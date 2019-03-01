Pınar Altuğ, Kendisinden Yardım İsteyen Takipçilerini İfşa Etti

Çocuklar Duymasın'nın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından, kendisine gönderilen özel mesajlardan dolayı isyan etti. Altuğ, takipçilerinin kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek, "Hani ben DM bakmıyorum diye kızıyorsunuz ya bana, birkaç örneği paylaşmak istedim, ne kalbim dayanır ne de gücüm" dedi.

HIZINI ALAMADI

Kendisine gelen isteklerin sınırları zorlaması sonrasında isyan bayrağını açan Pınar Altuğ, birkaç farklı talebi de yine hesabından paylaştı. Altuğ, konuyla ilgili olarak takipçilerini ifşa ettiği eleştirilerine de katılmadığını söyleyerek isimlerini gizlediğini ve bu isteklerin yapılmasının normal karşılanamayacağını söyledi.