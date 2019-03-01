01 Mart 2019, 10:46
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Pınar Altuğ, Kendisinden Yardım İsteyen Takipçilerini İfşa Etti

Sosyal medyadan takipçileriyle girdiği polemiklerle adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu defa kendisinden yardım isteyen takipçilerinin mesajlarını paylaşarak tek tek ifşa etti.

Çocuklar Duymasın'nın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından, kendisine gönderilen özel mesajlardan dolayı isyan etti. Altuğ, takipçilerinin kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek, "Hani ben DM bakmıyorum diye kızıyorsunuz ya bana, birkaç örneği paylaşmak istedim, ne kalbim dayanır ne de gücüm" dedi.

HIZINI ALAMADI

Kendisine gelen isteklerin sınırları zorlaması sonrasında isyan bayrağını açan Pınar Altuğ, birkaç farklı talebi de yine hesabından paylaştı. Altuğ, konuyla ilgili olarak takipçilerini ifşa ettiği eleştirilerine de katılmadığını söyleyerek isimlerini gizlediğini ve bu isteklerin yapılmasının normal karşılanamayacağını söyledi.

Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (46)
ADINIZI YAZIN: neyi ifşa edeceğini bilmeyen bir domuz daha. rabbim de seni ifşa etsin inşallah gerçi vaktinde çok oldun ama. insanın ihtiyacı olabilir gerçekten istemiş olabilir ne anlamı var bunu paylaşmanın ayrıca sen zaten attığı mesajdan dalga mı geçiyor geçmiyor mu anlarsın ne mana hepsini ifşa etmişin gerçekten kurunun yanında yaşta yanıyor.
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GS Lİ: KADIN ÇOK HALA GÜZEL VE İŞİNDE GÜCÜNDE. KISKANAN KÖPEKLER PINAR IN ÜZERİNDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR.
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NEDİM: ya böyle acıma hissi olmayan birinden niye yardım isterlerki
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HÜSEYİN KAYA: paralarını yiyen varmış size nasıl verecek yahu işmi sizinki
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DOST ACI SÖYLER : İyimi ettigini zannediyorsun Pınar hanım ne yapmaya çalışıyorsun sizde inşallah bir gün dara dusersiniz..
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