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Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu

31 Mart Yerel Seçimler kapsamında oy kullanmaya giden Pınar Altuğ'un vücut hatlarını belli eden taytıyla paylaştığı fotoğraf gündem olmuştu. Altuğ, aylar sonra o fotoğraf hakkında konuştu

11.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:41Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu



Gelen eleştiriler sonrası fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar yayınlayan Pınar Altuğ günlerce konuşulmuştu. Taytının aylar sonra yeniden gündeme gelmesine şaşıran Altuğ konu hakkında şunları söyledi:

'O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum'

"Benim için amaç 'oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum.

'Büyütüp bakmam'

Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"


Pınar Altuğ, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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