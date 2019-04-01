Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

Tüm Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sandık başına gitti. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü isimler oy kullandıktan sonra sandık başında poz vermeyi ihmal etmedi.
SEÇİM POZUNU VERDİ
Oyuncu Pınar Altuğ da oy kullandıktan sonra sandık başında seçim pozunu verdi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Altuğ, oy kullanmaya giderken giydiği tayttan dolayı takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.
BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI
Pınar Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kaldı. Altuğ, daha sonra fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar paylaştı.
Pınar Altuğ, Magazin