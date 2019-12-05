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Pınar Ayhan, Balçova'da Cumhuriyeti anlattı

Tarih anlatıcısı ve sanatçı Pınar Ayhan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 85. yılı nedeniyle Balçova'da bir gösteri sahneledi.

05.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:49Pınar Ayhan, Balçova'da Cumhuriyeti anlattı
Tarih anlatıcısı ve sanatçı Pınar Ayhan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 85. yılı nedeniyle Balçova'da bir gösteri sahneledi.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi, Balçova'da kadınlara özel bir tiyatro gösterimi ile kutlandı. Balçova Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, tarih Anlatıcısı-sanatçı Pınar Ayhan, "Orada Duruverseydi Zaman" isimli müzikal belgeseliyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Cumhuriyetin ilk yılları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı özel anekdotları farklı bir anlatım ve bir kadın gözüyle ile izleyiciye sunan Pınar Ayhan, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. İzmir'deki kadın kuruluşlarının temsilcileri ve Balçovalı kadınlar ile gösteriyi izleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Bize tarihimizi bu kadar güzel anlattığı için Pınar Ayhan'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet ve kadınlar var olduğu sürece her zaman umutlu olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha gösterdi. Biz kadınlar da Atatürk'ün bize verdiği hakları kullanarak ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşması için daha çok çalışacağız" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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