Haberler» Güncel» Haber

Pınar Çocuk Tiyatrosu Ödemiş'te

Pınar Çocuk Tiyatrosu, Ödemiş ilçesinde "Oyun Makinesi" adlı oyunu sergiledi.

24.07.2019 09:28 Pınar Çocuk Tiyatrosu Ödemiş'te
Pınar Çocuk Tiyatrosu, Ödemiş ilçesinde "Oyun Makinesi" adlı oyunu sergiledi.
Yaz turnesi kapsamında Bademli Mahallesi'nde sergilenen tiyatro oyunu, çocukların büyük beğenisini topladı. Açık havada ücretsiz izlenen oyunu, çevre mahallelerden gelen çocuk ve aileleri de izledi.
"Oyun Makinası" adlı tiyatroda, seksek, ip atlama, körebe, köşe kapmaca gibi unutulan çocuk oyunları anlatılıyor.
Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, çocuklara tiyatro sevgisini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.
Her oyunda çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Yiğitbaşı, "1987 yılından bu yana 3 milyondan fazla çocuğu
tiyatroyla buluşturduk. 32 yıl önce ilk turnemizde yine köylerde çocuklarımızla bir araya gelmiştik. Tiyatro sahnesi olmayan köylere, hayatında
tiyatro görmemiş çocuklara tiyatroyu götürüyor olmaktan, onların sevinçlerini
gözlerinde görmekten ötürü duygulu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
11:02   DHA YURT BÜLTENİ-5
11:02   Bursa Orduevi'nin asırlık "çınarları"
11:01   inleyiciler Aslan Kral'ın ilk gösteriminden sonra "aşkı hissetti"
11:01   BOĞAZ'IN ŞATO GÖRÜNÜMLÜ YALISI 550 MİLYON TL'YE SATIŞTA; BORİS JOHNSON'UN DEDESİ DE KALMIŞ
11:01   Kışı evlerinde, yazı mağarada geçiriyorlar
11:01   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
11:01   İstanbul'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı