Pınar'dan film gibi klip







Müzik dünyasının en üretken isimlerinden Pınar Soykan, yeni yılı iddialı bir çalışmayla karşılıyor. Ünlü sanatçı, "İkimiz Adına" adlı yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Hande Ünsal ile Bade Derinöz'e, düzenlemesi ise Serkan Balkan'a ait çalışmaya sinema filmlerini aratmayacak kalitede bir klip çekildi.





TÜRKİYE'DE BİR İLK





Pınar Soykan'ın yeni klibiyle Türkiye 'de bir ilke imza atıldı ve çekimlerin tamamı asansörde yapıldı. Yönetmenliğini Bilal Yalçın'ın üstlendiği klip, Ataşehir'deki My Newwork adlı binanın asansöründe çekildi. Birbirinden farklı hikayeler ve mesajların yer aldığı çalışma, 14 saatte tamamlandı.& ;

















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