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Pınar'dan film gibi klip

2020'nin ilk iddialı klibi Pınar Soykan'dan geldi. Ünlü sanatçı, "İkimiz Adına" yeni single'ına çok ses getirecek bir klip çekti. Tamamı asansörde çekilen klibin tanıtım görüntüleri sosyal medyada merak uyandırdı.

09.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:41Pınar'dan film gibi klip



Müzik dünyasının en üretken isimlerinden Pınar Soykan, yeni yılı iddialı bir çalışmayla karşılıyor. Ünlü sanatçı, "İkimiz Adına" adlı yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Hande Ünsal ile Bade Derinöz'e, düzenlemesi ise Serkan Balkan'a ait çalışmaya sinema filmlerini aratmayacak kalitede bir klip çekildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Pınar Soykan'ın yeni klibiyle 'de bir ilke imza atıldı ve çekimlerin tamamı asansörde yapıldı. Yönetmenliğini Bilal Yalçın'ın üstlendiği klip, Ataşehir'deki My Newwork adlı binanın asansöründe çekildi. Birbirinden farklı hikayeler ve mesajların yer aldığı çalışma, 14 saatte tamamlandı.& ;





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Türkiye, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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