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Pınar Deniz ile Berk Cankat ayrıldı

Geçen yıl ekim ayında final yapan "Bir Deli Rüzgar" dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ile Berk Cankat çifti yollarını ayırdı

24.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:41 Pınar Deniz ile Berk Cankat ayrıldı

tv100'den Birsen 'ın haberine göre; Bir süredir araları limoni olan çift, karşılıklı konuşarak sessiz sedasız ayrılma kararı aldı.

Geçen hafta Atiye dizisinin galasına da tek başına katılan Pınar Deniz'in after partide oldukça buruk olması dikkat çekmişti.

Şu günlerde ev taşıyan Pınar Deniz yılbaşından sonra Özcan Deniz ve Burak Deniz'le "Kral" dizisinde başrol oynayacak. Bu yıl en çok proje teklifi alan kadın oyuncu olarak öne çıkan Pınar Deniz, yeni dizisinde iki kardeşin arasında kalacak.


Pınar Deniz, Altuntaş, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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