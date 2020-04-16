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Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?

Cem Özer ile 2017 yılında evlenen Pınar Dura Özer kimdir? Nurgül Yaşilçay'la evlilik yaşayan Cem Özer'in bu evlilikten bir de oğlu olmuştu. Beşinci kez senarist Pınar Dura ile nikah masasına oturdu. İşletme bölümünden mezun olan Dura, köşe yazarlığı, sunuculuk ve senaristlik görevlerini yerine getirdi. Peki, Pınar Dura kaç yaşında, nereli?

16.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:26
Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?

Pınar Dura, kendisinden 20 yaş büyük Cem Özer ile 2017 yılında evlendi. 1980 yılında İstanbul 'da doğan Dura, Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ni tamamladı. Lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi'nde aldı. Kime Diyorum Ben programı ile TV ekranlarına geldi. Pınar Dura hayatı ve biyografisi...

PINAR DURA KİMDİR?

Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlayan Dura, üniversite eğitimini Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Dura, "Kime Diyorum Ben" adlı sohbet programıyla medya sektörüne adım attı. Bu projenin arkasından Emma Ajans'ta metin yazarlığı yaptı, çeşitli internet sitelerinde köşe yazarlığı görevini yerine getirdi.

Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?

Aynı zamanda ünlülerle röportajlara imza atan Dura, köşe yazarlığından sonra TVEM kanalından program teklifi aldı. Hafta içi her gün yayınlanan magazin programında yorumcu olarak bulundu, iki sene boyunca TV programı sunuculuğu yaptı. Senaryo ekibiyle çalışan Dura, dizi senaristliği de yapmaktadır. Pınar Dura 2017 yılında oyuncu Cem Özer ile hayatını birleştirdi.

Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?
Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?
Etiketler: Pınar Dura, İstanbul, Cem Özer, Gündem, Magazin, Güncel
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