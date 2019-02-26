Bir dönem çok konuşulan ve ekran yüzlerinden biri olan Pınar Eliçe'nin hayatı son günlerde yeniden merak konusu oldu. Pınar Eliçe Umre'ye gitmesi ve boşanmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki Pınar Eliçe kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

PINAR ELİÇE KİMDİR?

Bir zamanlar televizyon dünyasının en ünlü simalarından olan Pınar Eliçe, 1972 yılında Yugoslavya'da dünyaya geldi. 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edildi.

DANSLARI VE ŞARKILARIYLA UZUN SÜRE GÜNDEMDEYDİ

Pınar Eliçe, 2008 yılında eşi Çetin Çapan'dan boşandıktan sonra kayıplara karıştı. Daha önce eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan ile bir evlilik gerçekleştirdi. Evliliği 2008 yılında son buldu. Bu evliliğinden bir kızı birde oğlu var. Televizyon dünyasında uzun süre dansları ve şarkıları ile gündemde kaldı.