Pınar Eliçe, Kürk Kullanımını Protesto Etmek İçin 300 Bin TL'lik Kürkünü Yaktı

Şarkıcı Pınar Eliçe, Etiler'deki sahne öncesi kuaför çıkışında görüntülendi. Son zamanlarda Bülent Ersoy, Hadise ve Gülşah Saraçoğlu gibi isimlerin kürk giymesini protesto eden Eliçe, hayvanseverlerden alkış toplayacak bir hareket yaptı.

Eliçe, 300 bin TL değerindeki Bizon kürkünü bir bahçede cayır cayır yaktı.

KÜRKÜNÜ CAYIR CAYIR YAKTI

Eskiden satın aldığı gerçek kürkü yakan Pınar Eliçe, konu hakkında şöyle konuştu: "Son günlerde hayvan hakları koruyucuları kürkle ilgili tepkiler veriyor. Giyen kişiler için de veriyor. Onlardan birisi de bendim. Bundan 15-20 sene önce her şeye bu kadar vakıf değildik. Bilinçsizdik.

"İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN KÜRKÜ YAKIYORUM"

İnsanların algısını ve dikkatini çekmek için yakıp hayatımda kürke son veriyorum. Hayatımda hiç kürk giymedim desem yalan olur. Şu an 3 köpek sahibiyim. Onların nasıl bir can taşıdığının farkındayım. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Belki bu olay kürk giyen dostlarımızı daha bilinçlendirir."

"HAYVANLARIN MERHAMETİNİ GÖRÜNCE VİCDAN AZABI ÇEKTİM"

Elindeki diğer kürkleri de bağış adı altında değerlendireceğini belirten Eliçe, sözlerine şu şekilde devam etti: "Daha önce hayvansever değildim. Kedi köpek gördüğüm zaman kaçardım. Son 6 yıldır benim de beslediğim, sahiplendiğim hayvanlarım var. Onların da bir canı olduğunu, duyguları olduğun ve birçok insandan daha merhametli, sadık olduklarını gördükten sonra bu konuda çok vicdan azabı çektim. Eskiden üşümemek için giyiyordum.

"ELİMİZDEKİ KÜRKLERLE 100 ÇOCUK OKUTABİLİRİZ"

Şimdi öyle montlar yapıldı ki -40 dereceye kadar giyiyorsunuz. Bugünden sonra elimdeki bütün kürkleri bir sosyal sorumluluk projesi altında değerlendirmek istiyorum. Belki elimizdeki o kürklerle 100 çocuk okutabiliriz."

HADİSE VE BÜLENT ERSOY KÜRK GİYEREK TEPKİ ÇEKTİ

Şarkıcı Hadise ve Bülent Ersoy, son zamanlarda giydiği kürklerle hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hadise, leopar desenli kürkü için sahne dese de gerçek olduğu sonradan ortaya çıktı. Bülent Ersoy ise "Üşüyorum" diyerek dolabındaki kürkleri yeniden giymeye başladı. Bunun yanı sıra da bir kürk mağazasından 500 bin TL'lik kürk sipariş etti.