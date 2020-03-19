Pınar Fidan polise ifade verdi
GÖSTERİDE Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan, emniyete gelerek ifade verdi.
19.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:48
GÖSTERİDE Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan, emniyete gelerek ifade verdi.
Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan, avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.Pınar Fidan, emniyet ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Pınar Fidan, İstanbul, Güncel