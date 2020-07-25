Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi - DÜZCE

Düzce Kadın Meclisi üyesi kadınlar, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto etti.

Anıtpark Meydanı'nda toplanan ve ellerinde Pınar Gültekin posteri taşıyan kadınlar, "kadın cinayetleri sona ersin", "hepimiz Pınar Gültekiniz", "kadın cinayetlerine hayır" sloganları attı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen eylemde grup adına konuşan Düzce Kadın Meclisi Temsilcisi Gülcan Demiral, kadın cinayetlerinin artık sona ermesini istediklerini söyledi.

Kadınlar olarak rahat nefes almak istediklerini vurgulayan Demiral, "Biz artık rahat nefes almak istiyoruz. Biz artık kadınların öldürülmediği günlere uyanmak istiyoruz. Bizi böyle yaşatmanıza izin vermeyeceğiz. Biz kadınlar olarak susmayacağız. Biz kadınlar erkeklerle eşit yaşayacağız. Bir kadının daha öldürülmesini istemiyoruz artık." diye konuştu.

Grup sloganlar atarak meydandan ayrıldı.