Pınar Gültekin’in katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı.

Zanlının yakınları, cinayetin ardından Avcı'nın Menteşe ilçesinde bulunan iş yerini kapattı, tabelaların üzerine siyah naylon örttü.

İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla "katil" yazıldı.

Zanlının yakınları, yazının olduğu bölümü gazeteyle örtmeye çalıştı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.