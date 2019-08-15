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Pınar Karşıyaka, 2 yabancı oyuncusuna kavuştu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın transfer ettiği Jordan Morgan ile Tony Taylor İzmir'e geldi.

15.08.2019 16:49 Pınar Karşıyaka, 2 yabancı oyuncusuna kavuştu
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın transfer ettiği Jordan Morgan ile Tony Taylor İzmir'e geldi.
Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Jordan Morgan ile Tony Taylor'ın sezon hazırlıklarına katılmak üzere İzmir'e geldiği, Morgan'ın sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Morgan, Karşıyaka gibi büyük bir tarihe sahip ve taraftarından bu kadar çok destek alan bir ekipte oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.
Kendisine güvendiğini bildiren Morgan, "Çünkü başarılı olmak isteyen bir yönetimimiz var ve başarılı olabilecek bir takım oluşturdular. Ben de bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Tony Taylor da Pınar Karşıyaka taraftarı önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını kaydetti. Pınar Karşıyaka taraftarıyla ilgili harika şeyler duyduğunu bildiren Taylor, "Onların önünde oynamak ve işe koyulmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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