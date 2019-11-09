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Pınar Karşıyaka: 72-70

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı HekimoğluBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 18, Can Altıntığ 11, Hardy 16, Johnson 7, Mathiang 11, HadiÖzdemir, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 1, Thomas Akyazılı, Clark 8PINAR KARŞIYAKA: Triche 12, M'Baye 18, Taylor 15, Metecan...

09.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:40Pınar Karşıyaka: 72-70

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 18, Can Altıntığ 11, Hardy 16, Johnson 7, Mathiang 11, Hadi

Özdemir, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 1, Thomas Akyazılı, Clark 8

PINAR KARŞIYAKA: Triche 12, M'Baye 18, Taylor 15, Metecan Birsen, Morgan 9, Yunus Emre Sonsırma 4, Semih Erden 5, Onuralp Bitim 2, Kennedy 3, Nusret Yıldırım 2

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

DEVRE: 39-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-56

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 34.57 Johnson (Bahçeşehir Koleji), 38.49 Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı, maçın bitimine 2 saniye kala Golden'ın kaydettiği sayıyla 72-70 mağlup etti. Ev sahibi ligdeki ilk galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise bu sezon ilk kez yenilgiyle tanıştı.


- İstanbul

Pınar Karşıyaka, Can Altıntığ, Mehmet Şahin, Zafer Yılmaz, Spor

Kaynak: DHA

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