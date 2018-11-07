Pınar Karşıyaka: 90 - Spiriou Charleroi: 72

FIBA Eurocup C Grubu dördüncü maçında Pınar Karşıyaka
, evinde Belçika
temsilcisi Spiriou Charleroi
'yi 90-72 mağlup etti. İzmir
ekibi bu sonuçla grupta 3. galibiyetini aldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Igor Mitrovski xx, Sergiy Chaykovskyy xx, Alin-Dragos Nicolae xx Pınar Karşıyaka: Chatman xx 12, Henry xx 14, Walker xxx 23, Tayfun xx 9, Marei xx 9, Erdi x 2, Egemen xx 9, Gailius x 6, Berk x 6 Başantrenör: Özhan Çıvgın Spiriou Charleoi: Ford
xx 13, Hammonds x 4, Marchant x 2, Hunt x 7, Libert x 6, Mobley xxx 16, Pennick x, Hervelle xxx 17, Linhart x 7, Marnegreve x Başantrenör: Brian Lynch
1. Periyot: 20-21 (Spiriou Charleroi lehine) Devre: 34-34 3. Periyot: 55-59 (Spiriou Charleroi lehine) Beş Faul: (Libert 36.37) (Spiriou Charleoi)
(İHA)
Belçika,Charleroi,Pınar Karşıyaka
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:31