Pınar Karşıyaka - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 93-63

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Özlem Yaman (xx), Mehmet Karabilecen (xx), Kerem Baki
(xx)
PINAR KARŞIYAKA: Walker 11 (xxx), Chatman 5 (xxx), Berk 11 (xxx), Egemen 4 (xx), İlkan 14 (xxx), Tayfun 8 (xx), Henry 13 (xxx), Marei 27 (xxxx), Çağatay (xx), İnanç (xx)
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Etou 8 (xx), Herndon 13 (xx), Şafak (x), Burak (xx), Salumu 21 (xxx), Mustafa (x), Douglas 13 (xx), Alp (x), Wilbekın 5 (xx), Mehmet 3 (x)
1'İNCİ PERİYOT: 24-14
İLK YARI: 49-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-49
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta düşme potasında yer alan Banvit
'e deplasmanda 84-75 kaybeden Pınar Karşıyaka
, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediyesini evinde rahat geçti: 93-63. Maça taraftarının desteğini alıp etkili başlayan Kaf-Kaf ilk çeyreği 10 sayı farklı 24-14 önde kapamayı bildi. İkinci çeyrekte de hem hücumda hem de savunmada diri bir görüntü ortaya koyan yeşil kırmızılılar soyunma odasına 49-28 galip girdi. Üçüncü periyodu da 67-49'luk avantajla tamamlayan Karşıyaka salondan 30 sayı farkla galip ayrıldı: 93-63.
Günün diğer maçlarında ise Bahçeşehir
Koleji kendi sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol'u 92-78; İstanbul
BBSK sahasında konuk ettiği Banvit'i 74-71 yendi.
- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk,Pınar Karşıyaka,Sakarya,Karşıyaka
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:22