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Pınar Karşıyaka, Afyon deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldığı 84-55'lik galibiyet ile liderliğini sürdüren, FIBA Europe Cup E Grubu'nda ise Groningen'i yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın Meksa Yatırım Afyon Belediyespor deplasmanına çıkacak.

23.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:32Pınar Karşıyaka, Afyon deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldığı 84-55'lik galibiyet ile liderliğini sürdüren, FIBA Europe Cup E Grubu'nda ise 'i yenerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın Meksa Yatırım Belediyespor deplasmanına çıkacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Özlem Yalman ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde iki kez karşılaştı. Pınar Karşıyaka, 2018-2019 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmayı 86-70'lik skorla kazanırken Afyon'da oynanan karşılaşma ise 89-86 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.



Pınar Karşıyaka, Groningen, Afyon, Spor

Kaynak: DHA

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