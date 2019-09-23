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Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan yeni oyuncusu Amath M'Baye'nin İzmir'e geldiği bildirildi.

23.09.2019 10:00Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan yeni oyuncusu Amath M'Baye'nin İzmir'e geldiği bildirildi.
Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa ile üçüncülüğe ulaşan Amath M'Baye'nin, sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
İzmir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Amath M'Baye'nin, takımla çalışmalara bir an önce başlamak istediğini belirterek, "Ben Dünya Kupası'ndayken takımın yeni sezon çalışmalarına başladığını biliyorum. Arkadaşlarımla birlikte yeni sezona başlamak için çok heyecanlıyım. Bu şehir ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler duydum. Bu ortamda bulunmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Pınar Karşıyaka, Fransa, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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