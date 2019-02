Pınar Karşıyaka Antrenörü Bauermann: Karşıyaka Savaşacak

Kaynak: DHA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a kalma, FIBA Europe Cup'ta ise çeyrek final mücadelesi veren Pınar Karşıyaka 'da Özhan Çıvgın'ın yerine antrenörlük görevine getirilen Alman çalıştırıcı Dirk Bauermann, taraftara savaşan bir takım olacaklarının sözünü verdi. Kariyerinde daha önce Almanya Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan, Almanya Ligi'nde 9 kez şampiyonluk yaşayan Bauermann, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan ve Genel Menajer Selim Çınar da katıldı.BAUERMANN: "TAKIMDA BAZI OYUNCULAR GERÇEKTEN TUTKULU OYNUYOR"Karşıyaka yönetimine kendisine olan ilgi ve güvenleri için teşekkür eden Bauermann, Karşıyaka taraftarından övgüyle bahsetti.Antrenör olarak yapmak istediklerinizi uygulamak için birçok faktör olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, "En önemli faktörlerden biri taraftar. Karşıyaka'da taraftarların takıma çok önemli katkı verdiklerini, Avrupa'nın en iyi taraftarlarından biri olduğunu duydum. Takımın maçlarının videosunu izledim ama çıplak gözle izlemek farklı. Benim gördüğüm iyi bir takıma sahip olan, gelenekleri olan bir kulüp. Takımda bazı oyuncular gerçekten tutkulu oynuyor. Yardımcı antrenörler iyi, çalışkan bir takıma sahip olduğumuzu söyledi. Takımla ilgili ilk izlenimlerim çok iyi" ifadelerini kullandı.Önlerinde ligde Play-Off'a kadar 11 maç olduğunu söyleyen Bauermann, "Çok fazla zamanımız yok. Öncelikle neleri değiştireceğimize bakacağız" diye konuştu."OFANSTA SORUN YOK AMA DEFANSI DÜZELTMELİYİZ"Kendileri için en önemlisinin Play-Off'u yakalamak olacağını belirten Dirk Bauermann, "Benim için bir koç olarak her oyuncum her maçta son saniyeye kadar savaşacak. Kulübü tutkuyla temsil edecekler. Kendi onurları ve takımın onurunu temsil edecekler. Benim görevim de onların son saniyeye kadar savaşmasını sağlamak. Bunu yaptığımız sürece istediğimiz noktaya geleceğiz. Pınar Karşıyaka ligde en skorer 5'inci takım ama defansta en sonlardayız. Ofansta sorun yok ama defansı düzeltmeliyiz. Eğer her maçta 82 sayı atıyorsanız kazanmalısınız. Defansa odaklanmalıyız. 82 sayı atıp 85 sayı yiyorsanız istatistikler yalan söylemez. 82 sayı kazanmak için yeterli ama savunmaya konsantre olmalıyız" açıklamasını yaptı.Karşıyaka'yı daha önce Avrupa maçlarında çok izlediğini belirten Alman antrenör, "Özellikle şampiyon olduktan sonraki seneyi çok iyi takip ettim. Bir antrenör olarak kupalar için söz veremem ama takımın savaşacağının sözünü veririm. Şampiyonluğu kimin alacağını bilemeyiz ama biz her maç savaşan bir takım olacağız. Para verip bilet alan taraftarlar son saniyeye kadar mücadele eden bir takım ister. Ligde haftaya oynayacağımız Galatasaray maç bizim için önemli bir mücadele olacak. Takımımız taraftara hak ettiklerini verecek ve umarım başarılı oluruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bauermann, kendisi için paradan daha önemli kriterler olduğunu, Karşıyaka'da herkesin gözünde basketbol sevgisini gördüğünü söyledi.BÜYÜKKARCI: "BAUERMANN'A GÜVENİYORUZ"Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Dirk Bauermann'la başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi. Büyükkarcı imza töreninde, "Özhan Çıvgın'la yollarımızı ayırmaya karar verdikten sonra hoca arayışı içine girdik. Bauermann bizim listemizde en üst sıralardaydı ama ismini günlerce gizlemeyi başardık. Çok kariyerli, ihtiyacımız olan disipline sahip bir hoca. Kulübü uzun süreden beri takip ettiğini biliyorduk. İnşallah uzun süre beraber çalıştığımız bir anlaşmaya imza atmış oluruz. Kendisine gereken sabrı göstereceğiz, başarılı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.NOWİTZKİ ESPRİSİ GÜLDÜRDÜAlman Milli Takımı'nın başantrenörü olduğu dönemde NBA'in en önemli yıldızlarından Dirk Nowitzki 'nin de antrenörü olan Dirk Bauermann, basketbolu bırakmaya hazırlanan oyuncunun Karşıyaka'ya transfer olup olmayacağıyla ilgili bir espriye esprili dille yanıt verdi. Nowitzki'nin kendilerine faydalı olmayacağını söyleyen Bauermann, "Dirk savunma yapmaz. Nowitzki'ye lakap olarak adı Dirk yerine İrk diye seslenilir. Çünkü adındaki D harfi defansın D'sini çağrıştırdığı için gereksiz görülür. Bize savunma yapan oyuncu lazım" dedi.- İzmir