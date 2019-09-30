Haberler » Spor » Haber

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 208'inci maçına çıkıyor

Türkiye'yi Avrupa kupalarında 22 kez temsil eden Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplara kalmak için yarın İsveç'in Boras Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

30.09.2019 13:06Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 208'inci maçına çıkıyor
Türkiye'yi Avrupa kupalarında 22 kez temsil eden Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplara kalmak için yarın İsveç'in Boras Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Avrupa kupalarında 208. maçına çıkacak olan İzmir temsilcisi, geride kalan karşılaşmalarda 105 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Pınar Karşıyaka, üst üste 10, toplamda ise 22 kez Avrupa kupalarında yer aldı. Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası ile adım atan İzmir temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.
FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu Dörtlü Final'ine İzmir'de ev sahipliği yapan Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kaldı.
Bu sezon ilk rakip Boras Basket
Sarıca ile THY Avrupa Ligi'nde de mücadele etmeyi başaran yeşil-kırmızılı ekip, tarihinde ikinci kez yer alacağı FIBA Avrupa Kupası'nın eleme turunun ilk maçında yarın TSİ 20.00'de İsveç'te Boras Spor Salonu'nda Boras Basket'e konuk olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini elediği takdirde E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.
Spirou Basket ile Donar Groningen geçen yıl da Pınar Karşıyaka ile aynı grupta yer almıştı.
27 farklı ülke takımıyla karşılaştı
Avrupa kupalarında şimdiye kadar 27 farklı ülkeden takımlarla mücadele eden Pınar Karşıyaka, Fransa temsilcileriyle 17, Türk ve İtalya ekipleriyle 16, Rus ve Alman rakiplerine karşı ise 15 maça çıktı.
Avrupa kupalarında 208. maçını yarın oynayacak Türk ekibi, geride kalan 207 karşılaşmasında 105 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Bu maçlarda 16 bin 348 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 146 sayı gördü.
Daha önce oynadığı maçlar
Avrupa kupalarında en fazla ULEB Avrupa Kupası'nda maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu organizasyonda 46 müsabaka oynarken, FIBA EuroChallenge Kupası'nda 45, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 karşılaşmada mücadele etti.
Pınar Karşıyaka'nın organizasyonlara göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şöyle:
OrganizasyonOGMB
ULEB Avrupa Kupası4624211
FIBA EuroChallenge Kupası4527180
FIBA Şampiyonlar Ligi4025150
Koraç Kupası229130
FIBA Avrupa Kupası16871
FIBA Şampiyonlar Kupası10460
Saporta Kupası10370
THY Avrupa Ligi10370
Kupa Galipleri Kupası6240
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası2020

Pınar Karşıyaka, Türkiye, Avrupa, İsveç, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:37 Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan transferi
15:33 Dünya şampiyonu merve azak memleketinde coşkuyla karşılandı
15:32 Sigortam.net İTÜ Basket'te transfer
15:32 Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü yeniden dünyaya göstermek istiyor
15:31 Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi
15:30 Manisaspor'un bütün elektrik borcu ödendi
15:29 Paris saint germain istanbul'a geldi