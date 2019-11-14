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Pınar Karşıyaka Avrupa'dan lige döndü

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında Spirou Basket'i 92-54 yenerek liderliğe yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dünkü karşılaşmada çok sert bir savunma yaptıklarını ve hücumda da akıcı bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

14.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:28Pınar Karşıyaka Avrupa'dan lige döndü
Basketbol FIBA Erkekler Kupası E Grubu 4. maçında Spirou Basket'i 92-54 yenerek liderliğe yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dünkü karşılaşmada çok sert bir savunma yaptıklarını ve hücumda da akıcı bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.
Sarıca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda yenildikleri Spirou Basket'in çok sert bir takım olduğunu kaydetti.
Sakatlığı bulunan Tony Taylor'dan da yeteri kadar faydalanamadıklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:
"Kendi adımıza sahada çok sert savunma yapan ve hücumda da akıcı oyun oynayan bir takım vardı. Keyif veren bir oyun ortaya koyduk. Tahmin ediyorum ki tribünde olan tüm Karşıyaka taraftarı da oynanan basketboldan keyif aldı. Takıma olan inançlarını ve sevgilerini gösterdiler, bu bakımdan süperdi. Spirou Basket karşılaşmasını unutup hafta sonu oynayacağımız çok önemli Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasına odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularıma da bunu söyledim."

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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