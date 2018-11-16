16 Kasım 2018, 11:51
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Pınar Karşıyaka, Banvit Deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Banvit Deplasmanında

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka Tekfen'in 100-84 mağlup edip, hafta içinde FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Donar'a deplasmanda 89-83 kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın ligde sonuncu Banvit'e konuk olacak.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka Tekfen'in 100-84 mağlup edip, hafta içinde FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Donar'a deplasmanda 89-83 kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın ligde sonuncu Banvit'e konuk olacak. 

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Başantrenör Özhan Çıvgın, ligde galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek, "İç sahadaki başarımızı deplasmanlara da yansıtmalıyız. Banvit karşısında kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - İzmir Darüşşafaka,Pınar Karşıyaka,Banvit
16 Kasım 2018 Cuma 11:51



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