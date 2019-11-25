Haberler » Spor » Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: İki deplasman galibiyeti çok önemliydi - Spor

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: İki deplasman galibiyeti çok önemliydi

FIBA Avrupa Kupası 1. Tur E Grubu'nda önce Donar Groningen'i deplasmanda 79-62 yenip üst tura çıkmayı garantileyen, ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u yine dış sahada 75-66 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca çok...

25.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:56Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: İki deplasman galibiyeti çok önemliydi

FIBA Kupası 1. Tur E Grubu'nda önce Donar Groningen'i deplasmanda 79-62 yenip üst tura çıkmayı garantileyen, ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u yine dış sahada 75-66 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca çok kritik maçları kazandıklarını söyledi.

Sarıca, önemli eksiklere rağmen galip ayrılmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Zorlu haftayı biri Avrupa'da biri ligde olmak üzere iki dış saha galibiyetiyle kapattık. D.J. Kennedy ve Tony Crocker'ın olmadığı, Brandon Triche'in sakat sakat oynadığı bu haftayı iki galibiyetle kapatmak hepimizi çok sevindirdi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor her maçın son anına kadar içinde olan bir takım, o nedenle önemli bir deplasmandı. Türk oyuncularımızın son haftalardaki katkılarının yanı sıra Metecan'ın 21 sayı ve 13 ribaundluk performansı beni Milli Takım başantrenörü olarak da ayrıca memnun etti. Sonuç itibariye 9 haftada 8. galibiyetimizi aldık ve liderliğimizi sürdürüyoruz. Bunu sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız. Buraya gelip bizleri destekleyen tüm Karşıyaka taraftarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.



Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:06 TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe yükselen Bandırmaspor'da parola şampiyonluk
13:01 Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kendini buldu
12:59 Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor'dan açıklama
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:52 Niğde'de "Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası" düzenlendi
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 13:07:57