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Pınar karşıyaka bursa'da

Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2'de 2'yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Bursa deplasmanında koltuğunu korumaya çalışacak.

12.10.2019 11:09Pınar karşıyaka bursa'da

Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2'de 2'yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Bursa deplasmanında koltuğunu korumaya çalışacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maç saat 15.15'te başlayacak. Ligin yeni ekiplerinden Bursaspor da sezona ilk 2 maçını kazanarak başladı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da da FIBA Europe Cup'ta tur atlayan, bu sezon çıktığı 4 resmi maçta bileği bükülmeyen Pınar Karşıyaka, yenilmezliğini koruyup 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.


- İzmir

Pınar Karşıyaka, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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