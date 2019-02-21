Pınar Karşıyaka'da Bauermann Dönemi

Tahinoğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
'da Ahmet Çıvgın'dan boşalan başantrenörlük görevine Dirk Bauermann getirildi.
Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann dönemi başladı. Genel Menajer Selim Çınar
, Alman çalıştırıcıyla anlaştıklarını belirtti. Bauermann ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen Çınar, tecrübeli başantrenörün yarın İzmir
'e geleceğini sözlerine ekledi. Bauermann son olarak Çin
ekibi Sichuan Blue Whales'i çalıştırmıştı. - İZMİR
Selim, Çınar, Pınar Karşıyaka, Spor
Kaynak: İHA