Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann Dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann'ı getirdi.
Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar
, yaptığı açıklamada, başantrenörlük için görüştükleri Bauermann ile anlaştıklarını söyledi. Kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Çınar, Alman başantrenörün yarın İzmir
'e geleceğini kaydetti.
En son Çin
ekibi Sichuan Blue Whales'i çalıştıran Bauermann, Almanya
, İran
ve Polonya
milli takımlarında da görev yapmıştı.
Çınar, Pınar Karşıyaka, Spor
Kaynak: AA